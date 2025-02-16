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SON DAKİKA | İstanbul için kuvvetli kar alarmı! Haritaya yansıdı, kaç gün sürecek? Bu tarihlere dikkat
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
14:53
SON DAKİKA | İstanbul için kuvvetli kar alarmı! Haritaya yansıdı, kaç gün sürecek? Bu tarihlere dikkat
SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul ve birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM'nin yayınladığı hava durumu raporunda o tarihlere dikkat çekildi. İşte detaylar...