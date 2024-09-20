Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
22:47
SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği'nden kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışla ilgili vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı belirtilirken, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...