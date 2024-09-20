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Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:47

SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği'nden kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışla ilgili vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı belirtilirken, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...

AA
SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de İstanbulluları uyardı ve yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

"Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Edirne ve Kırklareli hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA