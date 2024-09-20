SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Saat verildi: Sağanak yağış ne kadar sürecek?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Edirne ve Kırklareli hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.