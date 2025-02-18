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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:52

SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları

Son dakika haberleri: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe kar uyarıları geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreyi bulabileceği ifade edildi. Kar kalınlığının bölgelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor. İşte bölge bölge tahmini kar kalınlıkları ve son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre; İstanbul'da Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, yeni bir uyarı daha geldi.

SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları

Buna göre; Sibirya'dan gelen "Altay Kar Fırtınası" yurdun dört bir yanını etkisi altına alacak.

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SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları

70 şehirde kar yağışlarına ve iş hayatında duraksamalara yol açacak olan kar fırtınası ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi.

SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı son tahminlere göre; yağışların yarından itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları

Yağışların pazar gününe kadar kar yağışı şeklinde görüleceği belirtildi.

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