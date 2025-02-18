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SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
16:52
SON DAKİKA | İstanbul için turuncu alarma geçildi! Kuvvetli fırtına ve kar kapıda: İşte bölge bölge tahmini beklenen kar kalınlıkları
Son dakika haberleri: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe kar uyarıları geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreyi bulabileceği ifade edildi. Kar kalınlığının bölgelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor. İşte bölge bölge tahmini kar kalınlıkları ve son dakika hava durumu haberinin detayları...