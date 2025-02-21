SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.