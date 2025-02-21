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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:01

SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

Son dakika haberi: İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yurdun birçok bölgesinde de kuvvetli kar yağışları etkisini gösterirken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'İstanbul'da kar ne kadar sürecek?' sorularına yanıt verdi. Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; İstanbul hava durumu ve kar yağışı beklentisi de belli oldu. İşte diğer illerimizle birlikte bölge bölge hava durumu!

SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

Son dakika haberi: İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından yollar ve caddeler beyaza büründü. Meteoroloji önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu ve kar yağışı raporunu da haritalı bir şekilde paylaştı. İşte bölge bölge hava durumu!

SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; İstanbul'da kar yağışı 3 gün daha sürecek. Pazartesi ve Salı gününden itibaren ise kar yağışlarının bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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