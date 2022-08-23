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SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 23.08.2022 20:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
21:01
AFAD, son dakika hava durumu uyarısı yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada 11 il için yarın kuvvetli yağış beklendiği ve sel, su baskını, fırtına, hortum gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Öte yandan, İstanbul'da da bu haftanın yağmurlu geçeceği kaydedildi. İşte hava durumu raporu haberinin detayları!