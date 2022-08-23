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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 23.08.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 21:01

SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

AFAD, son dakika hava durumu uyarısı yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada 11 il için yarın kuvvetli yağış beklendiği ve sel, su baskını, fırtına, hortum gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Öte yandan, İstanbul'da da bu haftanın yağmurlu geçeceği kaydedildi. İşte hava durumu raporu haberinin detayları!

SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

AFAD'tan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

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SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da da haftanın yağmurlu geçeceği kaydediliyor. Marmara Bölgesi için yapılan kritik açıklamada sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi olduğu belirtildi.

SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

11 İLE UYARI

Açıklamada, yarın için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA! İstanbul ve 11 ile hava durumu uyarısı: AFAD tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

"Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri'ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

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