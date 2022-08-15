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Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:57
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
15:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağışlar bu sabah erken saatlerde başladı. İstanbul ve Bursa'da sel baskınları yaşandı. Ahaber'e konuşan meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin ise "Yağışlar ne kadar sürecek" sorusunu şöyle yanıtladı…