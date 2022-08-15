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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:59

Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağışlar bu sabah erken saatlerde başladı. İstanbul ve Bursa'da sel baskınları yaşandı. Ahaber'e konuşan meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin ise "Yağışlar ne kadar sürecek" sorusunu şöyle yanıtladı…

Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!

"An itibariyle ülkemizin batı kesimindeki yağışlar sürüyor. İstanbul'da ise an itibariyle yağışlar Avrupa Yakası'nda kesildi.

Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!

Anadolu Yakası'nda ise yağışların azaldığını, önümüzdeki 1 ila 2 saat içerisinde de İstanbul'u tamamen terk edeceğini söyleyebiliriz.

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Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!

Bunun dışında akşam saatlerine kadar; ülkemizin kuzey batı kesimlerinde yağışlar devam edecek. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması gerek.

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Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!

'İSTANBUL'DA 3 GÜN YAĞIŞ YOK'

İstanbul'da üzerinde ise önümüzdeki 3 gün yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu bir hava olacak sıcaklık ise 30-32 derece olacak.

Son dakika: İstanbul ve diğer illerde yağışlar kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması!

Bunu ülkemize genellediğimizde; sıcaklıklar hafta boyunca ülkemizin iç kesimlerinde mevsim normallerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde olacak…

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