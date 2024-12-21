SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji ile yapılan son değerlendirmelere göre, 15 Ocak'a kadar kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Büyükkaytan, "Şu anda yapılan tahminlere göre 15 Ocak'a kadar kar görünmüyor. Ancak bu yılın yağış açısından zengin geçeceği öngörülüyor. Kar yağışı bekliyoruz ve umarız şiddetli bir fırtınaya dönüşmez. 15 Ocak'tan itibaren kar yağışının başlayabileceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.