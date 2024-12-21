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SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
12:01
SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu
Aralık ayının son günleri yaklaşırken kış tam anlamıyla başladı. Aralık ayının ilk günlerinde kar yağışını yaşayan mega kentliler hava durumu raporunu takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporlarla İstanbul'a ne zaman kar yağacak merak ediliyor. Son günlerde tüm yurtta etkili olan sağanak yağışların sonunun kar olup olmayacağı ise gündemde. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, uzmanlardan yanıtı...