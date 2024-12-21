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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:01

SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

Aralık ayının son günleri yaklaşırken kış tam anlamıyla başladı. Aralık ayının ilk günlerinde kar yağışını yaşayan mega kentliler hava durumu raporunu takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporlarla İstanbul'a ne zaman kar yağacak merak ediliyor. Son günlerde tüm yurtta etkili olan sağanak yağışların sonunun kar olup olmayacağı ise gündemde. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, uzmanlardan yanıtı...

SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna Meteoroloji uzmanları yanıt verdi. Geçtiğimiz haftalarda erkenden kar yağışını tadan İstanbullular yılbaşında da kar yağışı bekliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte hava durumu raporu…

SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

ERBAİN GELİYOR!
Meteoroloji uzmanlarının analizlerine göre, 22 Aralık ile 30 Ocak tarihlerini kapsayan ve halk arasında "Erbain" adıyla bilinen kış mevsiminin en sert günleri yaklaşıyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Aralık'a kadar mevsim normallerinin 1-3°C altında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde etkili olması beklenen şiddetli rüzgârlar, halk arasında "Erbain Fırtınası" veya "Zemheri" olarak biliniyor.

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SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'a karın ne zaman yağacağına dair açıklama, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'dan geldi.
Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait 4 ayrı istasyondan anlık hava durumu verileri aldıklarını belirtti.

SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji ile yapılan son değerlendirmelere göre, 15 Ocak'a kadar kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Büyükkaytan, "Şu anda yapılan tahminlere göre 15 Ocak'a kadar kar görünmüyor. Ancak bu yılın yağış açısından zengin geçeceği öngörülüyor. Kar yağışı bekliyoruz ve umarız şiddetli bir fırtınaya dönüşmez. 15 Ocak'tan itibaren kar yağışının başlayabileceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan açıklamalar! İşte Meteoroloji hava durumu raporu

HAFTA SONU İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan itibaren sağanak yağmur geçişleri etkili olacak. Şu an yaklaşık 15 derece civarında olan hava sıcaklığının, 10 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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