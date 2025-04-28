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Haberler Yaşam Son dakika! İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:51

Son dakika! İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Megakentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın saatte 50-75 km hızla esmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika! İstanbul’a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika! İstanbul’a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika! İstanbul’a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika! İstanbul’a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! İstanbul’a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.