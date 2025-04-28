Haberler
Yaşam
Son dakika! İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
09:51
Son dakika! İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Günlerce sürecek
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Megakentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın saatte 50-75 km hızla esmesi bekleniyor. İşte detaylar...