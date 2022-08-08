Son dakika: İstanbul’da akılalmaz olay! Fenerbahçe’ye kızdı, eşini gözünden etti!

Maçın ardından eve giden ve evde alkol alan Ergen, eşi Melek Ergen'in kendisiyle de ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı. eşi Melek Ergen ile tartışmaya başlayan Kazım Ergen, tartışmanın bir süre sonra büyümesiyle ayağında bulunan terliği eşi Melek Ergen'e fırlattı. Kazım Ergen'in fırlattığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet etti.



