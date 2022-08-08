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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Fenerbahçe'ye kızdı, eşini gözünden etti!
Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:55

Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Fenerbahçe'ye kızdı, eşini gözünden etti!

Son dakika haberi: Fanatik Fenerbahçeli olan Kazım Ergen, futbol takımının oynadığı maç sonrasında sinirlendi. İstanbul'da gittiği karşılaşma sonrasında eve gelen Ergen, aldığı alkolün de etkisiyle terlik fırlatarak eşinin görme kaybına neden oldu. Ergen'e verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: İstanbul’da akılalmaz olay! Fenerbahçe’ye kızdı, eşini gözünden etti!

İstanbul'da yaşayan Kazım Ergen, fanatiği olduğu Fenerbahçe'nin müsabakalarından hiçbirini kaçırmıyordu. Ergen, 16 Aralık 2007'de Gençlerbirliği – Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı.

Son dakika: İstanbul’da akılalmaz olay! Fenerbahçe’ye kızdı, eşini gözünden etti!

Maçın ardından eve giden ve evde alkol alan Ergen, eşi Melek Ergen'in kendisiyle de ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı. eşi Melek Ergen ile tartışmaya başlayan Kazım Ergen, tartışmanın bir süre sonra büyümesiyle ayağında bulunan terliği eşi Melek Ergen'e fırlattı. Kazım Ergen'in fırlattığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet etti.

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Son dakika: İstanbul’da akılalmaz olay! Fenerbahçe’ye kızdı, eşini gözünden etti!

Melek Ergen, yüzüne isabet eden terlik sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Melek Ergen'in gözünde, terliğin isabeti sonucunda görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine, Kazım Ergen'e, eşi Melek Ergen'e yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Son dakika: İstanbul’da akılalmaz olay! Fenerbahçe’ye kızdı, eşini gözünden etti!

Soruşturma aşamasında, tedavi sonrasında olayla ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor da yerini aldı. Raporda, Melek Ergen'in, yüzünden, yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığına yer verildi.

Son dakika: İstanbul’da akılalmaz olay! Fenerbahçe’ye kızdı, eşini gözünden etti!

İLK DERECE 6 YIL 8 AY MAHKUMİYET VERDİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde olayla ilgili olarak açılan davada Kazım Ergen, eşine yönelik olarak gerçekleştirdiği "Kasten yaralama" suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçunu eşine yönelik işlediği gerekçesiyle Kazım Ergen'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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