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Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Fenerbahçe'ye kızdı, eşini gözünden etti!
Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
06:55
Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Fenerbahçe'ye kızdı, eşini gözünden etti!
Son dakika haberi: Fanatik Fenerbahçeli olan Kazım Ergen, futbol takımının oynadığı maç sonrasında sinirlendi. İstanbul'da gittiği karşılaşma sonrasında eve gelen Ergen, aldığı alkolün de etkisiyle terlik fırlatarak eşinin görme kaybına neden oldu. Ergen'e verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.