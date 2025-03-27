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SON DAKİKA | İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! “BDDK başkanıyım” dedi bankayı 376 milyon dolandırdı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
06:49
SON DAKİKA | İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! “BDDK başkanıyım” dedi bankayı 376 milyon dolandırdı
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan bir dolandırıcı kendisinin BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı olduğunu söyleyerek özel bir bankayı tam 376 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre bankayı arayan ve BDDK Başkanı olduğunu söyleyen kişi, yardım kampanyası adı altında 376 milyon lira para aldı.