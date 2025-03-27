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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! “BDDK başkanıyım” dedi bankayı 376 milyon dolandırdı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:49

SON DAKİKA | İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! “BDDK başkanıyım” dedi bankayı 376 milyon dolandırdı

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan bir dolandırıcı kendisinin BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı olduğunu söyleyerek özel bir bankayı tam 376 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre bankayı arayan ve BDDK Başkanı olduğunu söyleyen kişi, yardım kampanyası adı altında 376 milyon lira para aldı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | İstanbul’da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! BDDK başkanıyım dedi bankayı 376 milyon dolandırdı

Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da bir bankanın (Destek Yatırım Bankası) sabit hattı arandı.

SON DAKİKA | İstanbul’da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! BDDK başkanıyım dedi bankayı 376 milyon dolandırdı

İddiaya göre arayan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ydu. Telefonu açan sekreter derhal telefonu yönetim kurulu başkanı A.K.'ye bağladı. Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.'nin kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.

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SON DAKİKA | İstanbul’da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! BDDK başkanıyım dedi bankayı 376 milyon dolandırdı

376 MİLYONLUK SÖZDE YARDIM

Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | İstanbul’da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! BDDK başkanıyım dedi bankayı 376 milyon dolandırdı

YEMEK RANDEVUSU ORTAYA ÇIKARDI

Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.

SON DAKİKA | İstanbul’da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! BDDK başkanıyım dedi bankayı 376 milyon dolandırdı

İşte büyük vurgun da o zaman ortaya çıktı. Çünkü BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.