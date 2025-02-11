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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:21

SON DAKİKA | İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren havalar soğumaya başladı ve İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza büründü. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de eğitime ara verildi. Peki İstanbul'da mesai saatleri öne çekilecek mi? Kent genelinde okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliğinin konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından Sibirya soğuğu ve karı İstanbul'a sabahın erken saatlerinden itibaren geldi.

SON DAKİKA | İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?

Başakşehir 4. Etap'ta gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kar yağışı şiddetini arttırdı. Yollar ve ağaçların üzeri beyaza büründü.

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SON DAKİKA | İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler de araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA | İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?

Sabah erken saatlerden itibaren sulu kar şeklindeki yağış daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri kar yağışının tadını çıkardı.

SON DAKİKA | İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATİNE KADAR KAR YAĞACAK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedildi.

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