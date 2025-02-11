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SON DAKİKA | İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:21
SON DAKİKA | İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? 8 ilçe için flaş karar... Mesai saatleri öne çekilecek mi?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren havalar soğumaya başladı ve İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza büründü. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de eğitime ara verildi. Peki İstanbul'da mesai saatleri öne çekilecek mi? Kent genelinde okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliğinin konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...