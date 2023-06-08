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SON DAKİKA | İstanbul'da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:56
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
23:00
SON DAKİKA | İstanbul'da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı
Son dakika haberi: Fatih'te çevresine biber gazı sıkan şahıs ile onu uyaran esnaf arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.