SON DAKİKA | İstanbul’da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Olay yerinden uzaklaşan şahıs, akşam saatlerinde yeniden gelerek kendisini darp eden esnafa ateş açtı. Sesleri duyan esnaf da ateş ederek karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

