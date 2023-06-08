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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 23:00

SON DAKİKA | İstanbul'da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Son dakika haberi: Fatih'te çevresine biber gazı sıkan şahıs ile onu uyaran esnaf arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AJANSLAR
SON DAKİKA | İstanbul’da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Son dakika haberi: Olay, akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Asya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs sabah saatlerinde pazar yerinde biber gazı sıktı. Çevrede bulunan esnaf ise şahsı uyardı. Esnafa tepki gösteren şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi.

SON DAKİKA | İstanbul’da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Olay yerinden uzaklaşan şahıs, akşam saatlerinde yeniden gelerek kendisini darp eden esnafa ateş açtı. Sesleri duyan esnaf da ateş ederek karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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SON DAKİKA | İstanbul’da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Açılan ateş sonucu esnaf Beşir K. ve yeğeni Harun K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | İstanbul’da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İstanbul’da biber gazı tartışması dehşete dönüştü: Pazar yerinde şok çatışma! 2 ölü 4 yaralı

Öte yandan olay esnasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde silah seslerini duyan vatandaşların civarda bulunan bir otele sığındığı görüldü.

Fatih'teki silahlı çatışmada 2 kişi öldü | Video

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