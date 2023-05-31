SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Son dakika haberi… İstanbul Ataşehir'de oto yıkama işi yapan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Metin Üreyil'in cesedi yaklaşık 900 bin lira borç aldığı iddia edilen arkadaşı M.A.İ.'nin işyerinin tuvaletinde bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin M.A.İ.'nin başka bir dükkanında çalışan işçisi ve aynı zamanda kız arkadaşının babası İhsan A. olduğu öğrenilirken korkunç cinayetle ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı.