SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; "M.A.İ. Pazar günü sabah beni arayıp dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İşyerine gittiğimizde cesedi gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım" dediği iddia edildi.