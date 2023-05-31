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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”
Giriş Tarihi: 31.05.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 17:59

SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Son dakika haberi… İstanbul Ataşehir'de oto yıkama işi yapan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Metin Üreyil'in cesedi yaklaşık 900 bin lira borç aldığı iddia edilen arkadaşı M.A.İ.'nin işyerinin tuvaletinde bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin M.A.İ.'nin başka bir dükkanında çalışan işçisi ve aynı zamanda kız arkadaşının babası İhsan A. olduğu öğrenilirken korkunç cinayetle ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Son dakika haberi... Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil 27 Mayıs Cumartesi günü sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Üreyil'in yakınları hemen polise gidip Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler incelenen kamera görüntülerinden Üreyil'in kaybolduğu gün öğlen saatlerinde dükkanından çıkıp bir araca bindiğini o araçla uzaklaştığını tespit etti. Yapılan incelemelerde aracın M.A.İ.'ye ait olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Deniz sokakta bulunan iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bir ceset buldu. Kayıp Üreyil'e ait olduğu tespit edilen cesedin başından bir kurşunla öldürülüp çuvala konulduğu belirlendi.

SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

KAN İZLERİNİ TEMİZLEYİP ÇUVALA KOYMUŞLAR

Kayıp olayının cinayete dönmesinin ardından olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler ilk olarak şüphelinin iş yerinde çalışan ve aynı zamanda kız arkadaşının da babası olan İhsan A.'yı gözaltına aldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da çuvaldan çıkan cesetle ilgili korkunç detaylar: “Biraz temizlik yapmamız lazım…”

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; "M.A.İ. Pazar günü sabah beni arayıp dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İşyerine gittiğimizde cesedi gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım" dediği iddia edildi.

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