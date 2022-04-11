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DEPREM HABERİ! İstanbul'da hissedilen deprem Karadeniz açıklarında meydana geldi! (Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi)
Giriş Tarihi: 11.04.2022 21:48
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
21:48
DEPREM HABERİ! İstanbul'da hissedilen deprem Karadeniz açıklarında meydana geldi! (Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi)
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da deprem oldu. Megakentte hissedilen sarsıntıyla beraber milyonlar "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Deprem etkisiyle milyonlarca İstanbullu yaşadığı korkuyu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre sarsıntıya dair verileri paylaştı. AFAD'a göre; 4.4 büyüklüğündeki depremin Zonguldak Ereğli açıklarında olduğu kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile İstanbul depremi ile ilgili detaylar...