Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Son dakika haberi: İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı. Mezara gömülen mağdurlardan Ali K.Ç., "Bize önce mezar kazdırdılar. Sonra kafamız dışarıda kalacak şekilde bizi gömdüler. O sırada uyuşturucu madde bile içtiler. Bizi ölüme terk edip olay yerinden ayrıldılar' diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı. Jandarma ekipleri delillerin nasıl karartıldığını da ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları....