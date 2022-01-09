Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:46

Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Son dakika haberi: İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı. Mezara gömülen mağdurlardan Ali K.Ç., "Bize önce mezar kazdırdılar. Sonra kafamız dışarıda kalacak şekilde bizi gömdüler. O sırada uyuşturucu madde bile içtiler. Bizi ölüme terk edip olay yerinden ayrıldılar' diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı. Jandarma ekipleri delillerin nasıl karartıldığını da ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları....

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ali K.Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ali K.Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

SON DAKİKA: MAĞDURUN İFADESİNE SABAH ULAŞTI

Kendi çabalarıyla mezardan kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., yolda şans eseri gördüğü jandarmaya sığındı. SABAH, Ali K.G.'nin ifadesine ulaştı: "Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim.

Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Odayı daha pahalıya kiralamak için bizi çıkartmak istedi. Ben de, 'Borcunu ver, çıkarız' dedim. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla yanımıza geldi. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar. 05.00 sıralarında aparta gittik. Abdullah A. ve arkadaşları 13 numaralı odadaymış. Yine arbede yaşandı. Mücahit B. beni ve arkadaşımı silahla yaraladı.

SON DAKİKA