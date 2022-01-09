Son dakika: İstanbul’da diri diri gömülen gencin anlattıkları dehşete düşürdü: Kafamız dışarıda kalacak şekilde…

Odayı daha pahalıya kiralamak için bizi çıkartmak istedi. Ben de, 'Borcunu ver, çıkarız' dedim. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla yanımıza geldi. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar. 05.00 sıralarında aparta gittik. Abdullah A. ve arkadaşları 13 numaralı odadaymış. Yine arbede yaşandı. Mücahit B. beni ve arkadaşımı silahla yaraladı.