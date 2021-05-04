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Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:04Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:06
SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!
Son dakika haberler... İstanbul Avcılar'da, Seda Kurt isimli kadın, dini nikahlı kocası Ercan A. tarafından öldürüldükten sonra Seda Kurt'un Ercan A.'dan olan küçük kızı H.S., ortada kaldı. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, torununun velayetini almak istediğinde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Torunu, kızının ilk eşi Özcan Kurt'un üzerine kayıtlıydı ve Özcan Kurt ise yıllardır kayıptı. Bir türlü torununun velayetini alamayan anneanne, nihayet mahkemeden güzel haber aldı. Kayıp Özcan Kurt için çıkarılan gaiplik kararı üzerine Bedia Akar, 1.5 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı.