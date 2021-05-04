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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:06

SON DAKİKA! 'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!

Son dakika haberler... Avcılar'da, Seda Kurt isimli kadın, dini nikahlı kocası Ercan A. tarafından öldürüldükten sonra Seda Kurt'un Ercan A.'dan olan küçük kızı H.S., ortada kaldı. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, torununun velayetini almak istediğinde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Torunu, kızının ilk eşi Özcan Kurt'un üzerine kayıtlıydı ve Özcan Kurt ise yıllardır kayıptı. Bir türlü torununun velayetini alamayan anneanne, nihayet mahkemeden güzel haber aldı. Kayıp Özcan Kurt için çıkarılan gaiplik kararı üzerine Bedia Akar, 1.5 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı.

SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!

Seda Kurt'un şu an 21 yaşındaki oğlunun babası olan Özcan Kurt, 18 yıl önce ortadan kayboldu. Kurt da Ercan Akkaş ile dini nikahlı yaşamaya başladı.

SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!

Çiftin bu beraberlikten bir kız çocuğu oldu. H.S. adı verilen kız çocuğu, Seda Kurt'un kayıp resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydedildi. Ancak Ercan Akkaş, 3 Kasım 2019 tarihinde Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürüp kaçtı.

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SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!

BİYOLOJİK BABA DA KAYITLARDAKİ BABA DA KAYIPTI

Akkaş sırra kadem basarken, şu an 3 yaşında olan küçük kıza anneanne Bedia Akar (60) sahip çıktı. Bedia Akar, torununa vasi tayin edilmek için Küçükçekmece 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!

Akar, davada, kızını öldüren, torununun biyolojik babası Ercan Akkaş'ın aradan geçen süreye rağmen yakalanamadığını, nüfus kayıtlarında baba olarak yer alan Özcan Kurt'un ise 18 yıldır kayıp olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA! İstanbul'da film gibi olay! '2 babalı' problem sonunda çözüldü!

NÜFUSTA SAĞ GÖRÜNÜYOR DİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Özcan Kurt'un nüfus kayıtlarında sağ görünmesi nedeniyle velayetin babada olduğuna dair karar vererek, anneannenin talebini reddetti. Velayeti kayıp babada olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, resmi işlemleri yaptırılamayan torunu için mücadelesinden vazgeçmeyen anneanne bir televizyon programı aracılığıyla kayıp Özcan Kurt'un yakınlarına ulaştı.

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