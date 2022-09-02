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Son dakika: İstanbul'da film gibi olay! Hayalet yakalandı
Giriş Tarihi: 02.09.2022 08:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
09:44
Son dakika: İstanbul'da film gibi olay! Hayalet yakalandı
Son dakika haberi: Avrupa Futbol Ligi'nde (European League of Football) oynayan Amerikan Futbolu (Ragbi) Takımı "Berlin T." özel bir gösteri maçı için uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Belge Sahteciliği Uzmanı Polisleri; takımın Brezilya uyruklu defans oyuncusu Stanley Z.'nin verdiği Fransız Kimlik Kartı'nın sahte olduğunu saptadı.