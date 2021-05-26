SON DAKİKA! İstanbul'da iğrenç olay! Küçük kız bağırarak yardım istedi!

Çocuk şubeye gittik, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Psikolojik tedavi görecek inşallah. Daha önce takip etti de biz mi fark etmedik bilmiyoruz. 'Bana dokundu' dedi. Sadece o. Çok kötüydü çünkü. Bir an önce bulunsun. Başka çocukların canı yanmasın. Komşum olmasaydı çocuğum daha kötü bir şeyle karşılaşabilirdi" diye konuştu.