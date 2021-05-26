HaberlerYaşamSON DAKİKA! İstanbul'da iğrenç olay! Küçük kız bağırarak yardım istedi!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:29Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 12:54
SON DAKİKA! İstanbul'da iğrenç olay! Küçük kız bağırarak yardım istedi!
Son dakika haberler... Esenler 'de 10 yaşındaki kız çocuğu, fırından ekmek alıp eve döndüğü sırada apartman içerisinde kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. Küçük kız bağırarak yardım istediği sırada işe gitmek için evden çıkan komşularını gören saldırgan hızla kaçtı. Polis kaçan saldırganı 75 güvenlik kamerasını incelemesinin ardından yakaladı.