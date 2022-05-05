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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran vahşet! Asiye Atalay'ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 19:01

SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran vahşet! Asiye Atalay'ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay saplantılı aşığı Ümit K. tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi. Olay yerinden kaçan cani Ümit K. Arnavutköy'de bir arkadaşının evinde yakalanırken kan donduran ilk ifadesi ortaya çıktı. Kıskançlık bahanesine sığınan cani Ümit K., "Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım" dediği ifade edildi. Öte yandan Asiye Atalay için düzenlenen cenaze namazı gözyaşları arasında feryat eden anne Rahşan Atalay, "Canım kızım 19 yaşında melek oldu" diyerek yürekleri yaktı. İşte son dakika haberinin detayları…

BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İstanbul’da kan donduran vahşet! Asiye Atalay’ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı bir kişi bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın (19) önünü kesti. Şahıs, yaşanan tartışma sonrası kaçmaya çalışan genç kızı silahla başından vurdu.

SON DAKİKA | İstanbul’da kan donduran vahşet! Asiye Atalay’ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kan donduran vahşet! Asiye Atalay’ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın 'Belki başka hayatta' paylaşımı ise dikkat çekti.

SON DAKİKA: DEHŞET ANLARI KAMERADA!

19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video

SON DAKİKA | İstanbul’da kan donduran vahşet! Asiye Atalay’ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

ÖLDÜREN SİLAHI ÇANTASINDA TAŞIDI

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi.

SON DAKİKA | İstanbul’da kan donduran vahşet! Asiye Atalay’ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

"ELİNDEKİ SİLAHI ASİYE'NİN ÇANTASINA KOYDU"

Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu.

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