Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran vahşet! Asiye Atalay'ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 05.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 19:01

SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran vahşet! Asiye Atalay'ın gelinliği tabutuna nasip oldu! Katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay saplantılı aşığı Ümit K. tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi. Olay yerinden kaçan cani Ümit K. Arnavutköy'de bir arkadaşının evinde yakalanırken kan donduran ilk ifadesi ortaya çıktı. Kıskançlık bahanesine sığınan cani Ümit K., "Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım" dediği ifade edildi. Öte yandan Asiye Atalay için düzenlenen cenaze namazı gözyaşları arasında feryat eden anne Rahşan Atalay, "Canım kızım 19 yaşında melek oldu" diyerek yürekleri yaktı. İşte son dakika haberinin detayları…