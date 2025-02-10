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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:08

SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. İşte il il hava durumu raporu...

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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