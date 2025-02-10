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SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:08
SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı! 3 gün boyunca sürecek: Uyarılar peş peşe geldi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. İşte il il hava durumu raporu...