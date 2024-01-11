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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak
Giriş Tarihi: 11.01.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 20:26

SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok kesiminde kar ve sağanak etkili olurken, İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulunarak gün ve saat verdi. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olurken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulundu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarına dikkat çekerek kar yağışı için saat verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, İstanbul'da da akr beklentisi arttı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

Bazı bölgelerde ise sağanak görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulundu.

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GELİYOR! UZMAN İSİM TARİH VE SAAT VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

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