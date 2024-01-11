SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olurken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulundu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarına dikkat çekerek kar yağışı için saat verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...