Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak
Giriş Tarihi: 11.01.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
20:26
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı için tarih ve saat verildi! Bu tarihlere dikkat: Lapa lapa kar yağacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok kesiminde kar ve sağanak etkili olurken, İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulunarak gün ve saat verdi. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...