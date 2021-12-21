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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular
Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 08:29

Son dakika: İstanbul'da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de, çocukların okulda ettikleri kavga aileler tarafından mahalleye taşındı. Kavganın büyümesini önlemeye çalışırken yaralanan baba Ahmet G. ve oğlu Taha G., hastaneye kaldırılırken, hastaneye gelen yaralı yakını Kader K. ve Mutlu C. isimli bir şahıs ise kavgaya taraf olan Mustafa D. tarafından silahla ayağından vuruldu. Mahallede yaşanan kavga ve Kader K. ile Mutlu C.'nin hastanede silahla ayağından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: İstanbul’da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KIZ ÖĞRENCİLERİN KAVGASI BÜYÜDÜ! ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ: HASTANENİN ÖNÜNDE VURDULAR

İstanbul'da iki ailenen kavgasında kan attı. Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde yaşandı.

Son dakika: İstanbul’da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular

Edinilen bilgiye göre, okulda kavga eden kız çocuklarından birinin yakınları İnci Sokak'ta oturan diğer kızın apartmanının önüne geldi.

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Son dakika: İstanbul’da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular

Binada oturan Ahmet G. ve oğlu Taha G., olayın büyümesini önlemek amacıyla, binanın önüne gelen grubu yatıştırmak istedi.

Son dakika: İstanbul’da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular

Fakat öfkeli kalabalık Ahmet G. ve oğlu Taha G.'ye saldırarak onları darp etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: İstanbul’da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular

Polis, kavgaya karışan tarafları ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırganlar bu kez de hastaneyi basarak bir erkek ve kadını ayağından vurdu

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