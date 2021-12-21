HaberlerYaşamSon dakika: İstanbul'da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular
Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:25Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 08:29
Son dakika: İstanbul'da kız öğrencilerin kavgası büyüdü! Ortalık kan gölüne döndü: Hastanenin önünde vurdular
Son dakika haberi: İstanbulBüyükçekmece'de, çocukların okulda ettikleri kavga aileler tarafından mahalleye taşındı. Kavganın büyümesini önlemeye çalışırken yaralanan baba Ahmet G. ve oğlu Taha G., hastaneye kaldırılırken, hastaneye gelen yaralı yakını Kader K. ve Mutlu C. isimli bir şahıs ise kavgaya taraf olan Mustafa D. tarafından silahla ayağından vuruldu. Mahallede yaşanan kavga ve Kader K. ile Mutlu C.'nin hastanede silahla ayağından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...