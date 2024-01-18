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Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
12:49
Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!
İstanbul'da Ümraniye'de Göztepe-Ümraniye Metro hattı çalışmaları sırasında önce yolda ardından üç katlı binada çökme meydana geldi. Binanın yıkımdan önce tahliye edilmiş olması, faciayı önledi. Ekipler olay yerinde güvenlik tedbiri alırken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının ve yaralının olmadığı belirtildi.