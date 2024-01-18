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Haberler Yaşam Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:49

Son dakika! İstanbul'da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

İstanbul'da Ümraniye'de Göztepe-Ümraniye Metro hattı çalışmaları sırasında önce yolda ardından üç katlı binada çökme meydana geldi. Binanın yıkımdan önce tahliye edilmiş olması, faciayı önledi. Ekipler olay yerinde güvenlik tedbiri alırken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının ve yaralının olmadığı belirtildi.

DHA
Son dakika! İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Son dakika! İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Göztepe-Ümraniye Metro hattı çalışmasının yapıldığı caddede önce yol üzerinde çökme yaşandı.

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Son dakika! İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında asılı kaldı.

SON DAKİKA: Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! O anlar kamerada | Video

Son dakika! İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay sebebiyle bölgeye AFAD ve takviye ekipler sevk edildi.

Son dakika! İstanbul’da korku dolu anlar: Metro çalışması sırasında bina çöktü!

Dakikalar sonra ise binalar büyük bir gürültüyle çöktü.

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