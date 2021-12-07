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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:26

Son dakika: İstanbul'da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, dehşeti yaşadı. Sevgilisi tarafından defalarca darp edildiğini ve kendisine iftira atıldığını iddia eden kadın, adli işlem başlattı. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden endişelendiğini ifade eden kadın ise, "Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun" diyerek yetkililerden yardım istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: İstanbul’da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA MAHALLE MUHTARI ESKİ SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATTI! DARP, TEHDİT, ŞANTAJ...

İstanbul'da bir kadın, eski sevgili dehşeti yaşadı. Hayatı adeta kabusa dönen genç kadın, yetkililerden yardım istedi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: İstanbul’da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

İddialara göre, bu seferde Esenyurt'ta M.K. isimli kadın, eski sevgili dehşeti yaşadı. Mahalle muhtarlığı yapan sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan M.K., aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürede psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

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Son dakika: İstanbul’da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

Eski sevgilisinin, kendi adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve bu hesaplarda kendini hayat kadını gibi tanıttığını belirten M.K., "Bir seferinde ise bu adam, oğlumun okuluna giderek benim hayat kadını olduğumu söyledi.

Son dakika: İstanbul’da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı" dedi. Tehdit ve iftiralarının dışında ayrıca eski sevgilisi tarafından muhtarlık ofisinde dahi darp edildiğini iddia eden kadın, o anlarda ne yapacağını bilemeyerek sadece fotoğraf çektiğini söyledi.

Son dakika: İstanbul’da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

Yaşadıkları ile ilgili olarak yakın zamanda adli işlem başlatan M.K, şiddet ve iftiraların bir an önce son bulmasını istersen, eski sevgilisinin ise kendisine ve ailesine zarar vermemesi için koruma talep etti.

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