Son dakika: İstanbul’da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...

Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı" dedi. Tehdit ve iftiralarının dışında ayrıca eski sevgilisi tarafından muhtarlık ofisinde dahi darp edildiğini iddia eden kadın, o anlarda ne yapacağını bilemeyerek sadece fotoğraf çektiğini söyledi.