HaberlerYaşamSon dakika: İstanbul'da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:11Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:26
Son dakika: İstanbul'da muhtar eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Uygunsuz fotoğraflarını...
Son dakika haberi: İstanbulEsenyurt'ta mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, dehşeti yaşadı. Sevgilisi tarafından defalarca darp edildiğini ve kendisine iftira atıldığını iddia eden kadın, adli işlem başlattı. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden endişelendiğini ifade eden kadın ise, "Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun" diyerek yetkililerden yardım istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...