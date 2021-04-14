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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 10:03

Son dakika: 'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

Son dakika haberler... Esenyurt'taki 'mavi su' tedirginliği devam ediyor. Dereden akan mavi renkteki su bu kez rögardan fışkırdı. Vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında paniğe kapıldı. Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.

Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

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Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler.

Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.

Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...
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