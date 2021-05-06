HaberlerYaşamSon dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 11:57
Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...
Son dakika haberler... Define avcıları doğayı ve tarihi alanları talan etmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Sultangazi Şehir Ormanı'na dadanan define avcıları, burayı delik deşik etti. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çeviriyor. Mahalle halkı bölgede bir an önce önlem alınmasını istiyor.