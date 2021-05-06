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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 11:57

Son dakika: 'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

Son dakika haberler... Define avcıları doğayı ve tarihi alanları talan etmeye devam ediyor. Son olarak Sultangazi Şehir Ormanı'na dadanan define avcıları, burayı delik deşik etti. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çeviriyor. Mahalle halkı bölgede bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. 'da birçok noktasında çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları Yayla Mahallesi bölümüne dadandı. Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı.

Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

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Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

"İÇİNE GİRSEM KİMSE BENİ BULAMAZ"

Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar.

Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.

Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

"BİR İNANIŞLA YOLA ÇIKIYORLAR AMA ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK"

Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar. Her yer kazılmış durumda.

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