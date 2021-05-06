Son dakika: İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Ormanlık alana gelenler gözlerine inanamıyor...

"BİR İNANIŞLA YOLA ÇIKIYORLAR AMA ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK"



Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar. Her yer kazılmış durumda.