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SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
12:22
SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!
İstanbul Avcılar'da 91 yaşındaki Vehbi Pakel, alışverişten döndükten sonra evine gitti. Ancak 87 yaşındaki Zekiye Gönül Pakel'in kapıyı açmaması üzerine panikledi. İtfaiye ekipleri eve camdan girerken Vehbi Pakel'in eşine sözleri şaşkına çevirdi: Hayatımı mahvettin!