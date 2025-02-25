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Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 12:22

SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!

İstanbul Avcılar'da 91 yaşındaki Vehbi Pakel, alışverişten döndükten sonra evine gitti. Ancak 87 yaşındaki Zekiye Gönül Pakel'in kapıyı açmaması üzerine panikledi. İtfaiye ekipleri eve camdan girerken Vehbi Pakel'in eşine sözleri şaşkına çevirdi: Hayatımı mahvettin!

DHA
SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!

Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı.

SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!

Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi. Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!

Eve giden sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi.

SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!

Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı.

SON DAKİKA... İstanbul’da polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay! 91 yaşındaki adam eşine sitem etti: Hayatımı mahvettin!

Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi.

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