Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Giriş Tarihi: 16.08.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 18:36

Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da geçen ay kan donduran bir olay meydana gelmişti. Otomobiliyle Mecidiyeköy yönüne doğru ilerleyen Hakan Akçelik, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa düşen Dilara Gül, feci şekilde can verdi. 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan sürücü Hakan Akçelik bugün hakim karşısına çıktı. Hakan Akçelik savunmasında "Çok üzgünüm. Kesinlikle kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra hemen durdum, yardım etmek istedim" dedi. Akçelik'in savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. İşte detaylar...