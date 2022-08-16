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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi
Giriş Tarihi: 16.08.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 18:36

Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da geçen ay kan donduran bir olay meydana gelmişti. Otomobiliyle Mecidiyeköy yönüne doğru ilerleyen Hakan Akçelik, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa düşen Dilara Gül, feci şekilde can verdi. 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan sürücü Hakan Akçelik bugün hakim karşısına çıktı. Hakan Akçelik savunmasında "Çok üzgünüm. Kesinlikle kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra hemen durdum, yardım etmek istedim" dedi. Akçelik'in savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. İşte detaylar...

DHA
Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Son dakika haberleri: Kan donduran olay, geçen ay İstanbul Mecidiyeköy'de meydana geldi.

Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde, otomobiliyle Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı.

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Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa düşen Dilara Gül, feci şekilde can verdi.

Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan sürücü Hakan Akçelik bugün hakim karşısına çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: İstanbul’da scooter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu! Sürücü için karar verildi

"KENDİ ŞERİDİMDE İLERLERKEN BİR ANDA ÇARPTIĞIMI FARK ETTİM"

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Hakan Akçelik getirildi. Ölen Dilara Gül'ün annesi Neşe ve babası Arif Gül de duruşmada hazır bulundu.

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