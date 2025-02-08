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Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da şok operasyon: 'Haraç' planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:34

SON DAKİKA! İstanbul'da şok operasyon: 'Haraç' planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de bir mekanı haraç için iki gece üst üste kurşunlayan suç örgütü üyeleri gecenin sabahında para isteyemeden Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince enselendiler. Boş mekanı kurşunlayıp yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! İstanbul’da şok operasyon: ’Haraç’ planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar

Son dakika... İstanbul'da son zamanlarda artan mekan kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan savaş tam gaz devam ediyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bir mekan 25 Ocak gecesi kurşunlandı. Birkaç cam kırıldı. Sahibi ya da işletmenine kimse bir şey demedi. Ertesi gün gece saatlerinde mekan yine kurşunlandı.

SON DAKİKA! İstanbul’da şok operasyon: ’Haraç’ planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar

Haraç için kurşun sıktıkları değerlendirilen suç örgütü üyelerini yakalamak için Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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SON DAKİKA! İstanbul’da şok operasyon: ’Haraç’ planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar

HARAÇ İSTEYEMEDEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda kısa sürede önce motor ve onları ilk gün olay yerine getiren araç tespit edildi.

SON DAKİKA! İstanbul’da şok operasyon: ’Haraç’ planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar

Şüpheliler aynı günün sabahında daha mekan sahibi ile iletişime geçmeden enselendiler.

SON DAKİKA! İstanbul’da şok operasyon: ’Haraç’ planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar

Suç örgütü üyelerinden biri girdiği markette yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

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