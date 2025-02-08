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SON DAKİKA! İstanbul'da şok operasyon: 'Haraç' planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
10:34
SON DAKİKA! İstanbul'da şok operasyon: 'Haraç' planları suya düştü! 2 gün boyunca kurşun sıktılar
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de bir mekanı haraç için iki gece üst üste kurşunlayan suç örgütü üyeleri gecenin sabahında para isteyemeden Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince enselendiler. Boş mekanı kurşunlayıp yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.