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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden manzara! "En kötü zamanında bile böyle görmedim"
Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:28

Son dakika: 'da tedirgin eden manzara! "En kötü zamanında bile böyle görmedim"

Marmara Denizi'nde son günlerde görülen deniz salyası şimdi de Kadıköy'den geçen Kurbağalıdere'yi kapladı. Derede beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi. Kirlilikten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan Biçer isimli vatandaş, "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil." dedi.

Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden manzara! En kötü zamanında bile böyle görmedim

Marmara Denizi'nde sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.

Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden manzara! En kötü zamanında bile böyle görmedim

Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.

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Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden manzara! En kötü zamanında bile böyle görmedim

KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM

30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil.

Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden manzara! En kötü zamanında bile böyle görmedim

Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike" diye konuştu.

Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden manzara! En kötü zamanında bile böyle görmedim
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