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SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
15:53
SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!
SON DAKİKA... Türkiye, Altay soğukları ile buz kesti. Salı gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle tüm yurt beyaza bürünürken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam etti. Hissedilen sıcaklığın eksi 8 derecelere düştüğü İstanbul'da hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken öğrenciler ve veliler, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. 24 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili gözler İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına çevrildi. İşte Valilik'ten yapılan son açıklama ve detaylar…