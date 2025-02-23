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Haberler Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:53

SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!

SON DAKİKA... Türkiye, Altay soğukları ile buz kesti. Salı gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle tüm yurt beyaza bürünürken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam etti. Hissedilen sıcaklığın eksi 8 derecelere düştüğü İstanbul'da hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken öğrenciler ve veliler, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. 24 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili gözler İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına çevrildi. İşte Valilik'ten yapılan son açıklama ve detaylar…

SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!

Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı, salı gününden itibaren etkisini artırırken, uzmanlar yeni haftayla ilgili kritik hava durumu raporu yayınlandı.

SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!

Günlerdir Türkiye'ye buz tutturan Altay soğuklarıyla ilgili meteoroloji uzmanları yeni bir uyarı yaptı.

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SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!

METEOROLOJİ YENİ HAFTA İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı. Yapılan açıklama "Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ…

Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

SON DAKİKA… İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarılar: Bu akşama dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri kullanıldı.

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