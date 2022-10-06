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Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 16:26
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
16:45
Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!
Son dakika: Korkunç olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi… Özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın son görüntüsü kameralara böyle yansıdı...