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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 16:45

Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika: Korkunç olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi… Özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın son görüntüsü kameralara böyle yansıdı...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Caddesi'nde bulunan 6 katlı özel öğrenci yurdunda kalan Maha İbrahim Omar (24) adlı öğrenci bilinmeyen nedenle saat 07.00 sıralarında çatı katından düştü.

Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Çevredekiler, yurda ait bahçe duvarının demirlerinin üzerinde duran birini görünce polise haber verdi.

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Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Sağlık ekipleri Maha İbrahim Omar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika: İstanbul’daki 24 yaşındaki genç kız demir parmaklıklara saplandı: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Olay yeri inceleme ekibi yurtta ve çevresinde incelemeler yaptı.

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