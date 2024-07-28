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Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
10:52
Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Son dakika haberleri: Ülkemizde son haftalarda etkili olan yüksek sıcaklıklar özellikle nem oranının yüksek olduğu İstanbul gibi metropol şehirlerde vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. MGM tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda, birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıca; İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için tarih verildi.