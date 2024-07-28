Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.