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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:52

Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Ülkemizde son haftalarda etkili olan yüksek sıcaklıklar özellikle nem oranının yüksek olduğu İstanbul gibi metropol şehirlerde vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. MGM tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda, birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıca; İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için tarih verildi.

Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: İstanbullular bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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