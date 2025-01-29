SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.