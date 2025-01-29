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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:15

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

SON DAKİKA HABERLERİ: Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. "Yalancı bahar" olarak adlandırılan sıcaklıklar yakın zamanda sona erecek, yurt genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı bekleyen için de müjdeli haber geldi. Uzman isim, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

Son dakika haberleri: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yakın zamanda yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakması bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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