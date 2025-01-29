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SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:15
SON DAKİKA | İstanbullular dikkat; kar kapıda! Uzman isim tarih verdi: Hava buz kesecek, lapa lapa yağacak
SON DAKİKA HABERLERİ: Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. "Yalancı bahar" olarak adlandırılan sıcaklıklar yakın zamanda sona erecek, yurt genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı bekleyen için de müjdeli haber geldi. Uzman isim, megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...