Son Dakika | İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilikten kritik uyarı: Saat verildi...

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.