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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı
Giriş Tarihi: 16.06.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 19:12

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMUMeteoroloji tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Paylaşılan veriler doğrultusunda Marmara Bölgesi için sağanak uyarıları peş peşe geldi. İstanbul Valiliği'nden saat verilerek yapılan uyarıda, "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" ifadeleriyle kullanılırken vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkat çağrısı yapıldı. Peki, ülkede hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

Son dakika hava durumu haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul için uyardı.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği vurgulandı.

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SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."

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