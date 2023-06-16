SON DAKİKA | İstanbullular dikkat: Saat verildi! Meteoroloji ve Valilikten flaş hava durumu uyarısı

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Paylaşılan veriler doğrultusunda Marmara Bölgesi için sağanak uyarıları peş peşe geldi. İstanbul Valiliği'nden saat verilerek yapılan uyarıda, "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" ifadeleriyle kullanılırken vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkat çağrısı yapıldı. Peki, ülkede hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…