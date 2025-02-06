Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: İstanbul'un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:09
SON DAKİKA: İstanbul'un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı geldi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusu da yanıt buldu. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...