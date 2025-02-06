SON DAKİKA: İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Megakentin kentin iç ve yüksek kesimlerinde yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusu da yanıt buldu. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...