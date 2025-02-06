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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:09

SON DAKİKA: İstanbul'un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı geldi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusu da yanıt buldu. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Megakentin kentin iç ve yüksek kesimlerinde yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, "İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusu da yanıt buldu. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SON DAKİKA: İstanbul’un bazı noktaları beyaza büründü! Kar yağışı ne kadar sürecek? 17 il için hava durumu uyarısı ve sarı kodlu alarm

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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