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Son dakika | İşte Bartın'da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
07:41
Son dakika | İşte Bartın'da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada şehit olan işçilerimizin dün itibarıyla defin işlemleri gerçekleşmeye başladı. Türkiye'yi kahreden maden kazasında kaybettiğimiz her bir can için adeta 84 milyonun yüreği çırpındı. Arama kurtarma çalışmalarından cenazelere kadar milyonların kalbi Bartın ile birlikte attı. Yaralı işçiler için dualar edilmeye devam edilirken devlet de Türkiye'nin en donanımlı hastanelerinde 24 saat esasıyla nakil ve tedavilerini gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçilerimizi bizzat ziyaret etti. Şehit madencilerden ise geriye kazadan saatler önce çekildikleri toğrafları kaldı...