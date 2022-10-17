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Haberler Yaşam Son dakika | İşte Bartın'da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:41

Son dakika | İşte Bartın'da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada şehit olan işçilerimizin dün itibarıyla defin işlemleri gerçekleşmeye başladı. Türkiye'yi kahreden maden kazasında kaybettiğimiz her bir can için adeta 84 milyonun yüreği çırpındı. Arama kurtarma çalışmalarından cenazelere kadar milyonların kalbi Bartın ile birlikte attı. Yaralı işçiler için dualar edilmeye devam edilirken devlet de Türkiye'nin en donanımlı hastanelerinde 24 saat esasıyla nakil ve tedavilerini gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçilerimizi bizzat ziyaret etti. Şehit madencilerden ise geriye kazadan saatler önce çekildikleri toğrafları kaldı...

SABAH
Son dakika | İşte Bartın’da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla herkesin yüreği adeta kömür gibi yandı. Hayatını kaybeden 41 kahraman madenciden geriye ise bu kareler kaldı. SABAH'ın ulaştığı bu fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Son dakika | İşte Bartın’da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

SAATLER ÖNCE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF...

Faciadan bir gün önce mesaiden çıkan Gürdal Serenli, Enes Aydın, Mustafa Can Yıldırım, Murat Öztan, Serkan Nakkaş, Yasin Çelik, Ali Doğru, Gürkan Yıldırım ve İzzet Ak, hatıra olsun diye bu fotoğrafı çektirmişti. Ertesi gün tekrar mesaiye gelen gruptan Ali Doğru, Serkan Nakkaş ve Murat Can Yıldırım, bu kez madene inmeden hemen önce bir fotoğraf çektirdi.

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Son dakika | İşte Bartın’da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

Saat 18.16 sıralarında ise yerin 350 metre altında o korkunç facia yaşandı. Gürdal Serenli, Enes Aydın, Mustafa Can Yıldırım, Murat Öztan, Serkan Nakkaş, Yasin Çelik, Ali Doğru şehit olurken, Gürkan Yıldırım ve İzzet Ak ise yaralı kurtuldu.

Son dakika | İşte Bartın’da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

YARALILARI ZİYARET EDEN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş'ı ziyaretinden sonra hastane çıkışında şunları söyledi:

Son dakika | İşte Bartın’da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

Malum şu anda burada bulunan 6 tane hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama bir tane şu anda şuuru da açık, kendisiyle de biraz sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bizlere gerekli bilgileri etraflıca verdiler. Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Ve umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyeti olanı var ama bir tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim. İnşallah doktorlarımız her an yirmi dört saat yanlarındalar. Yirmi dört saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar.

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