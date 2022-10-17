Son dakika | İşte Bartın’da şehit olan madencilerimizin son fotoğrafları; Yüreğimize gömdük...

Malum şu anda burada bulunan 6 tane hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama bir tane şu anda şuuru da açık, kendisiyle de biraz sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bizlere gerekli bilgileri etraflıca verdiler. Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Ve umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyeti olanı var ama bir tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim. İnşallah doktorlarımız her an yirmi dört saat yanlarındalar. Yirmi dört saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar.



