SON DAKİKA | İşte gıda teröristlerinin yeni listesi! Peynir ve tereyağı diye bakın ne yedirmişler

Daha önce tas kebap, köfte ve dönere domuz eti ile lahmacun ve Adana kebaba at ve eşek eti karıştıranlar olduğu görülmüştü. Yeni listede ise ağırlıklı olarak kaşar peyniri, beyaz peyniri, tereyaği, süt ve kaymak gibi havyansal ürünlerdeki oyunlar ortaya serildi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 18 ürün katılarak ürün sayısı 101'e yükseltildi.