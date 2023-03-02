SON DAKİKA | İTÜ ön raporu açıkladı! Depremde yeni binalar neden yıkıldı: Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı

Arama kurtarma ekibi gibi tüm ekipler kalacak yer sıkıntısı taşıyorlardı. Biz bu kapsamda hemen biraz daha yamaçta bulunan turizm uygulama oteli binasını hızlıca inceledik, hemen onun arkasında bulunan pansiyon binasını inceledik güvenli olduğuna kanaat getirdik ve orada yatmaya başladık. Biz yatmaya başlayınca, ' Teknik üniversitesi hocaları da burada kalıyorsa biz rahat rahat kalabiliriz' diyerek bir anlamda ekiplerin psikolojilerinin rahatlamalarına hizmet ettik. Çelikhan, Tut ilçesi ve Pınarbaşı beldelerini de görme şansımız oldu. Buralar daha dağlık bölgeler. İyi zemin koşullarına sahip bölgeler. Elbet hasarlar vardı ama daha sınırlı olduğunu, çok olumsuz koşullara sahip binaların oralarda da kısmen veya toptan göçtüğünü gözlemleme imkanımız oldu" dedi.