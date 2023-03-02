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SON DAKİKA | İTÜ ön raporu açıkladı! Depremde yeni binalar neden yıkıldı: Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:37
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
14:38
SON DAKİKA | İTÜ ön raporu açıkladı! Depremde yeni binalar neden yıkıldı: Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesinden Doç. Dr. Beyza Taşkın, "Kamuoyunda bir infial çıktı. Gölbaşı'nda çok yeni binalar yıkıma maruz kaldıkları için 'Yeni binalara da güvenemeyeceğiz galiba' diye endişe duyuldu. Bu endişelerin aslında çokta doğru olmadığı bulgusuna vardık" dedi.