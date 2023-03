SON DAKİKA | İTÜ ön raporu açıkladı! Depremde yeni binalar neden yıkıldı: Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı

Havalimanından sonra depremin etkilediği merkez bölgesine yaklaştığınız zaman hemen hemen her sokakta bir tane toptan göçmüş bina olduğunu, bunların dışında deforme olmuş, dönmüş, her an bir artçı sarsıntı esnasında yıkılabilecek binalar olduğunu gözlemledik. Zaten maalesef onların bir kısmı artçı depremler olunca yıkıldı. Yollar kapalıydı, ana bulvar yıkıntılarla kapalıydı fakat daha yamaçlara ilerlediğiniz zaman yine merkez ilçesinde hasarın çok sınırlı olduğunu gözlemledik. Orada kendimize kalacak bir yer bulmak durumundaydık.