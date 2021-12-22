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Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 16:11

Son dakika: İzmir'de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal hakkında bugün görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, İmal için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 22,5 yıl hapis cezası istedi.

DHA
Son dakika: İzmir’de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu

SON DAKİKA: İZMİR'DE AYŞE NAZLI CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ! İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde, geçen yıl 19 Şubat akşamı orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu.

Son dakika: İzmir’de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin, 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi.

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Son dakika: İzmir’de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu

Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

Son dakika: İzmir’de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu

Olayla ilgili Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika: İzmir’de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu

İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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