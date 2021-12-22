HaberlerYaşamSon dakika: İzmir'de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:09Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 16:11
Son dakika: İzmir'de Ayşe Nazlı cinayete kurban gitmişti! İstenen ceza belli oldu
Son dakika haberi: İzmir'de, cesedi ormanda battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal hakkında bugün görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, İmal için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 22,5 yıl hapis cezası istedi.