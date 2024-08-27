Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
12:43
SON DAKİKA: İzmir'de bir baba 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü!
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde psikolojik sorunları olan 45 yaşındaki Vesih Şimşek, cinnet getirerek kızları Cemre, Ceylin ve Nira ve Hiranur Şimşek'i silahıyla kendilerine ait zeytinlikte vurdu. 3 çocuk yaşamını yitirirken, Vesih ile kızı Hiranur ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.