SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Burada yanındaki tabancayı çıkartan Vesim Şimşek, çocuklarına ateş etmeye başladı. Vücuduna mermiler isabet eden çocuklar kanlar içerisinde yere yığılırken, 11 yaşındaki Hira Nur, yaralı olarak aşağı doğru kaçmaya başladı. Son olarak kendisine de ateş eden baba da yere yığılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur, durumu yakınlarına bildirdi.

