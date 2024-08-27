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Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:43

SON DAKİKA: İzmir'de bir baba 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü!

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde psikolojik sorunları olan 45 yaşındaki Vesih Şimşek, cinnet getirerek kızları Cemre, Ceylin ve Nira ve Hiranur Şimşek'i silahıyla kendilerine ait zeytinlikte vurdu. 3 çocuk yaşamını yitirirken, Vesih ile kızı Hiranur ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında Bornova Merkez Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre inşaat işçisi olduğu tespit edilen 45 yaşındaki Vesim Şimşek , karısı Naciye Şimşek'in 3 ay önce kendisinden boşanma kararı alması üzerine bunalıma girdi.

SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Vesim Şimşek'in bu sabah saatlerinde kendileriyle birlikte yaşayan çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (14) ve Hira Nur'u alarak (11) 'Sizi annenize götüreceğim' diyerek evden çıktığı ve oturdukları mahallenin yakınında bulunan dağlık alana götürdüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Burada yanındaki tabancayı çıkartan Vesim Şimşek, çocuklarına ateş etmeye başladı. Vücuduna mermiler isabet eden çocuklar kanlar içerisinde yere yığılırken, 11 yaşındaki Hira Nur, yaralı olarak aşağı doğru kaçmaya başladı. Son olarak kendisine de ateş eden baba da yere yığılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur, durumu yakınlarına bildirdi.

SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

4 ÇOCUKTAN 3'Ü ÖLÜRKEN 1'İSİ AĞIR YARALANDI

11 yaşındaki Hira Nur'un korkunç olayı yakınlarına bildirmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Aile bireyleri, mahalle sakinleri ve ekipler tarafından arazide yapılan incelemede 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

SON DAKİKA: İzmir’de bir baba 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Baba Vesim Şimşek'in ise yaralı olduğu fark edildi. Vesim Şimşek ve olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur Şimşek, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Hira Nur'un da sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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