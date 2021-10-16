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Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:16

Son dakika: İzmir'de halası ezmişti! Eymen'in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi

Son dakika haberi: Türkiye, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kalarak can veren Kutsal Hazar Eymen Kara'ya ağladı. Olayla şok bir iddia ortaya atıldı: 5 milyon lira kan parası istedi... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: İzmir’de halası ezmişti! Eymen’in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi

SON DAKİKA: İZMİR'DE HALASI EZMİŞTİ! EYMEN'İN ÖLÜMÜNDE ŞOK İDDİA: 5 MİLYON LİRA KAN PARASI İSTEDİ

Türkiye'nin konuştuğu olayda 5 milyon liralık kan parası iddiası şok etti. Üzücü olay 1 Ağustos'ta İzmir'de meydana geldi.

Son dakika: İzmir’de halası ezmişti! Eymen’in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi

İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.

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Son dakika: İzmir’de halası ezmişti! Eymen’in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi

Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

Son dakika: İzmir’de halası ezmişti! Eymen’in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Son dakika: İzmir’de halası ezmişti! Eymen’in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi

Görüntülerde, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halanın, panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.

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