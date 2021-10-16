HaberlerYaşamSon dakika: İzmir'de halası ezmişti! Eymen'in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi
Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:05Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:16
Son dakika: İzmir'de halası ezmişti! Eymen'in ölümünde şok iddia: 5 milyon lira kan parası istedi
Son dakika haberi: Türkiye, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kalarak can veren Kutsal Hazar Eymen Kara'ya ağladı. Olayla şok bir iddia ortaya atıldı: 5 milyon lira kan parası istedi... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...