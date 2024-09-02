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Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:10

SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

Son dakika: İzmir'de dün korkunç bir gece yaşandı. Bülent Şengün, gasbettiği taksici Arif Karabacak'ı öldürdü. Daha sonra da yoldan geçen başka bir aracı gasbetti. Ardından soygun için bir markete girdi. Burada da 16 yaşındaki İlayda Aygar'a 3 el ateş etti. Şengün, kaçarken ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip öldürdü. Ağır yaralanan İlayda Aygar'ın yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. İşte korku filmlerini aratmayan olayın detayları…

DHA
SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

Dehşet dolu olay İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasbettikten sonra tabanca ile öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti. Hafif ticari araç ile Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Bülent Şengün, soygun yapmak için bir markete girdi.

SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

Marketi soymak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı da 3 el ateş ederek vurdu. Algar ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Şengün bu kez tabanca ile ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbettikten sonra tabanca ile vurarak öldürdü.

SON DAKİKA | İzmir'de dehşet! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

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SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

Şengün, hafif ticari araç ile Gümüldür'e gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı.

SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

SON DAKİKA