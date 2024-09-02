SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!

Şengün, hafif ticari araç ile Gümüldür'e gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.