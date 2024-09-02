Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:10
SON DAKİKA: İzmir’de kanlı gece! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü var! İlayda Aygar ağır yaralı!
Son dakika: İzmir'de dün korkunç bir gece yaşandı. Bülent Şengün, gasbettiği taksici Arif Karabacak'ı öldürdü. Daha sonra da yoldan geçen başka bir aracı gasbetti. Ardından soygun için bir markete girdi. Burada da 16 yaşındaki İlayda Aygar'a 3 el ateş etti. Şengün, kaçarken ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip öldürdü. Ağır yaralanan İlayda Aygar'ın yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. İşte korku filmlerini aratmayan olayın detayları…