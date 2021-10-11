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Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:53Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:25
Son dakika: İzmir'de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı
Son dakika haberi: İzmir'de önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Kız arkadaşı Sena Altan'ı (24) öldüren İlkay Ayeş (25) daha sonra canına kıydı. Montunun cebinden bir mektup çıktı. Dehşetin sırrını bu mektup çözecek... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...