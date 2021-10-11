Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:25

Son dakika: İzmir'de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı

Son dakika haberi: İzmir'de önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Kız arkadaşı Sena Altan'ı (24) öldüren İlkay Ayeş (25) daha sonra canına kıydı. Montunun cebinden bir mektup çıktı. Dehşetin sırrını bu mektup çözecek... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı

SON DAKİKA: İZMİR'DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞTI! SIR MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Son dakika: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı

Cinayet ve intihar, önceki gün 10.00 sıralarında Buca Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı

Yeni Asır'ın haberine göre, İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena Altan'ın (24) evine gitti. İki gencin şiddetli kavgasını duyan komşular, polisi arayıp ihbarda bulundu.

Son dakika: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı

Bu sırada İlkay Ayeş, iddiaya göre yanınarayıp getirdiği bıçakla Sena Altan'ı boynundan, göğüs bölgesinden ve koltuk altından birer kez bıçakladı.

Son dakika: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp canına kıymıştı! Sır mektup ortaya çıktı

Ayeş daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaraladıktan sonra kanlar içinde yere yığıldı.

SON DAKİKA