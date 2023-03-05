SON DAKİKA | İzmir’de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

NEFES KESEN KOVALAMACA

Aracı takibe alan polis ekipleri ile Şara arasında kovalamaca yaşandı. Çeşme Otoyolu İstihkam Kavşağı yakınlarında yakalanacağını anlayan Alican Şara yanındaki silahla seyir halindeyken intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara'nın aracı kontrolden çıkarak takla attı.