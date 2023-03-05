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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti
Giriş Tarihi: 05.03.2023 19:36 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 19:38

SON DAKİKA | İzmir'de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

Son dakika haberi: İzmir'de 22 yaşındaki Alican Şara durakta otobüs bekleyen 17 yaşındaki G.Ö. isimli genç kızı silah zoruyla aracına bindirerek kaçırdı. Polisten kaçan Şara yakalanacağını anlayınca seyir halindeyken direksiyon başında intihar etti. Takla atan araçta bulunan genç kız kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | İzmir’de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

Son dakika haberi: İzmir'deki korkunç olay, saat 16.45 sıralarında Çeşme Otoyulu, İstihkam Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

SON DAKİKA | İzmir’de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

22 yaşındaki Alican Şara Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi'ndeki otobüs durağında aracıyla durdu. Durakta otobüs bekleyen G.Ö. (17) isimli genç kızı silah zoruyla aracına bindiren Şara, oradan hızla uzaklaştı.

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SON DAKİKA | İzmir’de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

Genç kızın kaçırıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

SON DAKİKA | İzmir’de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

NEFES KESEN KOVALAMACA

Aracı takibe alan polis ekipleri ile Şara arasında kovalamaca yaşandı. Çeşme Otoyolu İstihkam Kavşağı yakınlarında yakalanacağını anlayan Alican Şara yanındaki silahla seyir halindeyken intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara'nın aracı kontrolden çıkarak takla attı.

SON DAKİKA | İzmir’de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti

TAKLA ATAN ARAÇTA KAÇIRILAN GENÇ KIZ ÖLDÜ

Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Şara'nın tabancayla ateş etmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö.'nün kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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