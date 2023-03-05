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SON DAKİKA | İzmir'de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti
Giriş Tarihi: 05.03.2023 19:36
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
19:38
SON DAKİKA | İzmir'de korkunç son: Otobüs bekleyen genç kız kaçırıldı! Vatandaşlar ihbar etti
Son dakika haberi: İzmir'de 22 yaşındaki Alican Şara durakta otobüs bekleyen 17 yaşındaki G.Ö. isimli genç kızı silah zoruyla aracına bindirerek kaçırdı. Polisten kaçan Şara yakalanacağını anlayınca seyir halindeyken direksiyon başında intihar etti. Takla atan araçta bulunan genç kız kaza sonucu yaşamını yitirdi.