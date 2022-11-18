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Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı
Giriş Tarihi: 18.11.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:08

Son dakika: İzmir'de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Son dakika... İzmir'de öğleden sonra aralıklarla, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yağışlar nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Seferihisar Belediyesi Pazar yerini de su basarken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "CHP artık kendi gözünün önünü bile göremiyor. Sayın Soyer, Seferihisar'da yıllarca görev yaptın, pazar yerinin bu hali ne?" diyerek tepki gösterdi. Meteorololoji'den İzmir için yeni uyarılar var. İşte son dakika görüntüleri...

ERTAN GÜRCANER
Son dakika: İzmir’de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

SON DAKİKA: İZMİR YAĞIŞLARA TESLİM

Son dakika haberleri...İzmir'de öğleden sonra aralıklarla, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Son dakika: İzmir’de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

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Son dakika: İzmir’de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafik sıkışıklığına neden oldu. Yağmur suyu dolan caddelerde araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti. Bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

Son dakika: İzmir’de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Son dakika: İzmir’de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü.

SON DAKİKA