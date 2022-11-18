Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Giriş Tarihi: 18.11.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:08

Son dakika: İzmir'de sağanak etkili oldu! Tarihi çarşıyı su bastı

Son dakika... İzmir'de öğleden sonra aralıklarla, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yağışlar nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Seferihisar Belediyesi Pazar yerini de su basarken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "CHP artık kendi gözünün önünü bile göremiyor. Sayın Soyer, Seferihisar'da yıllarca görev yaptın, pazar yerinin bu hali ne?" diyerek tepki gösterdi. Meteorololoji'den İzmir için yeni uyarılar var. İşte son dakika görüntüleri...