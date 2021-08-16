Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 22:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 22:25

Son dakika: İzmir'de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

Son dakika haberi: İzmir'de Şenay Ay, erkek arkadaşı ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu. Hastanede yaşam savaş veren genç kadının acılı babası konuştu. İşte son ayrıntılar...

Son dakika: İzmir’de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

21 yaşındaki Şenay Ay, İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşı Muhammet Sayın ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu.

Son dakika: İzmir’de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

Hastanede tedavi altına alınan genç kız yaşam savaşı verirken, 25 yaşındaki Sayın gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İzmir’de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

Silahın kendisine ait olduğunu kabul eden ancak kız arkadaşının vurulma anında yanında olmadığını söyleyen Sayın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Son dakika: İzmir’de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

ARKADAŞLARI GELDİ

Genç adam yanında silah taşımasını ise "Çok hasmım var" sözleriyle açıkladı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İzmir Konak'ta bulunan bir otelde yaşandı.

Son dakika: İzmir’de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

Şenay Ay adlı genç kız ile erkek arkadaşı Muhammet Sayın, biri erkek biri kadın iki arkadaşıyla otel odasında gece geç saatlere kadar sohbet edip eğlendiler.

SON DAKİKA