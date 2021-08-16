Son dakika: İzmir’de Şenay Ay, otel odasında başından vurulmuştu! Acılı babası konuştu...

21 yaşındaki Şenay Ay, İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşı Muhammet Sayın ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan genç kız yaşam savaşı verirken, 25 yaşındaki Sayın gözaltına alındı. Silahın kendisine ait olduğunu kabul eden ancak kız arkadaşının vurulma anında yanında olmadığını söyleyen Sayın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. ARKADAŞLARI GELDİ Genç adam yanında silah taşımasını ise 'Çok hasmım var' sözleriyle açıkladı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İzmir Konak'ta bulunan bir otelde yaşandı. Şenay Ay adlı genç kız ile erkek arkadaşı Muhammet Sayın, biri erkek biri kadın iki arkadaşıyla otel odasında gece geç saatlere kadar sohbet edip eğlendiler. Arkadaşlarının otelden ayrılmasından bir süre sonra, Muhammet Sayın ve Şenay Ay'ın kaldıkları odadan bir el silah sesi geldi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şenay Ay acilen ameliyata alındı. Ancak hayati tehlikeyi henüz atlatamadı. Konak'ta özel bir suit otelde erkek arkadaşı Muhammed Say ile birlikte kaldığı odada başından silahla vurulan ve hastanede tedavi altına alınarak yaşam savaşı veren Şenay Ay olayında sır perdesi aralanmadı. Bir çocuk annesi, 22 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bilincinin halen kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili düğümün çözülmesi için Şenay'ın kendine gelip ifade vermesi bekleniyor. Sosyal medyada kızının öldüğünün yazıldığını belirten baba Rıza Ay şunları söyledi: 'Kızım yaşıyor ve ifade verdikten sonra gerçekler ortaya çıkacak. Kızım hayat dolu, çocuğuna düşkün bir insandı, intihar etmiş olamaz' dedi. SVAP SONUCU BEKLENİYOR Öte yandan genç kızın ve tutuklu bulunan erkek arkadaşının el svap sonuçlarının da olayı aydınlatması bekleniyor.