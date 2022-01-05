HaberlerYaşamSon dakika: İzmir'de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:58Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:59
Son dakika: İzmir'de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Son dakika haberi: İzmir'de sokakta, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle sarılı cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın (20) 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı. İki arkadaşının İbrahim Kırık'ı, otomobilde bırakıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...