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Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:59

Son dakika: İzmir'de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Son dakika haberi: İzmir'de sokakta, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle sarılı cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın (20) 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı. İki arkadaşının İbrahim Kırık'ı, otomobilde bırakıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: İzmir’de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı

SON DAKİKA: İZMİR'DE YÜZÜ BEZLE SARILI CESEDİ BULUNDU! ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta oturanlar 3 Ocak günü saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini, içinden inen 2 kişinin kaçtığını gördü.

Son dakika: İzmir’de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bir kişiyi yüzü bezle sarılı hareketsiz yatarken buldu.

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Son dakika: İzmir’de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı
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Son dakika: İzmir’de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Son dakika: İzmir’de yüzü bezle sarılı cesedi bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı
SON DAKİKA