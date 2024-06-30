SON DAKİKA | İzmir’deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH’a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen 63 kişinin yaralandığı olayda ölen 5 kişiden biri de Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita 11 A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin oldu.