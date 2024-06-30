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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İzmir'deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH'a konuştu: 17 yaşındaki Havin...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 21:35

SON DAKİKA | İzmir'deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH'a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen 63 kişinin yaralandığı olayda ölen 5 kişiden biri de lise öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin oldu. Talihsiz genç kızın kuzeni ile alışveriş yaparken patlamanın meydana geldiği restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan; patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | İzmir’deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH’a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen 63 kişinin yaralandığı olayda ölen 5 kişiden biri de Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita 11 A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin oldu.

SON DAKİKA | İzmir’deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH’a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

Genç kızın olay anında kuzeni ile birlikte alışverişe çıktığı ve tüp patlamasının yaşandığı restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | İzmir’deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH’a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

Genç kızın ölümü baba Müttalip Ergin ile amca Remzi Ergin başta olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu.

SON DAKİKA | İzmir’deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH’a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

ACILI BABA: KUZENİ İLE BİRLİKTE OLAY YERİNDEN GEÇİYORDU

Olayla ilgili SABAH'a konuşan acılı baba Müttalip Ergin, "Çok üzgünüz. Kızım amcasının kızıyla birlikte alışverişe gitmişti. Olay anında patlama sırasında kuzeni ile birlikte olay yerinden geçiyordu. Cenazesi bugün (pazartesi) öğlen namazına müteakiben kaldırılacak" dedi.

SON DAKİKA | İzmir’deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH’a konuştu: 17 yaşındaki Havin...

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir'de 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi.

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