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SON DAKİKA | İzmir'deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH'a konuştu: 17 yaşındaki Havin...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
21:35
SON DAKİKA | İzmir'deki patlamada yürek burkan detay! Acılı baba SABAH'a konuştu: 17 yaşındaki Havin...
Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen 63 kişinin yaralandığı olayda ölen 5 kişiden biri de lise öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin oldu. Talihsiz genç kızın kuzeni ile alışveriş yaparken patlamanın meydana geldiği restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan; patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.